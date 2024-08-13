حماس تدين اقتحام وزيرين إسرائيليين ومئات المتطرفين باحات المسجد الأقصى

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اقتحام الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير ويتسحاق غولدكنوبف للمسجد الأقصى المبارك، إذ قالت: إنه إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وأضافت الحركة الفلسطينية في بيان لها، أن تكرار اقتحامات المستوطنين للأقصى لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث بهويته العربية الإسلامية.

ولفتت إلى أن "سلوك حكومة المتطرفين الصهاينة وأعضائها مجرمي الحرب يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لردعها ومحاسبتها".

وتابعت "حماس شعبنا ومقاومتنا وشبابنا لن يسمحوا بتمرير أي من مخططات الاحتلال الإجرامية تجاه القدس والمسجد الأقصى".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأقصى.