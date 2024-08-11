مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أعرب عن عدم ثقته في وفد التفاوض

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعرب في محادثات مغلقة عن عدم ثقته في وفد التفاوض، مشيرا إلى أن هناك جو من التشاؤم بخصوص فرص التوصل لاتفاق.

وذكرت القناة العبرية، أن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أكدوا أنهم لم يخوّلوا بعد باستئناف المفاوضات.

كانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقابل الولايات المتحدة بجحود، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن أدرك أنه يكذب عليه بشأن الأسرى.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر دبلوماسي، قوله إن إدارة بايدن وصلت لنقطة قد تتهم فيها نتنياهو علنا بالإضرار بالمحادثات بسلوكه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرين إسرائيليين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مستعد للتوصل إلى اتفاق بغض النظر عن تأثير ذلك على الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

ولفت المصدران الإسرائيليان، إلى أن المؤسسة الأمنية بإسرائيل متشككة بشأن استعداد نتنياهو للتوصل لاتفاق في ظل معارضة اليمين بحكومته.

وأوضح مصدر إسرائيلي، أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار يريد التوصل لاتفاق.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن الوقت قد حان لاتفاق لوقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية.