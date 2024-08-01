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حماس: شعار هنية "لن نعترف بإسرائيل" سيبقى خالدًا فينا

09:35 ص الخميس 01 أغسطس 2024

القيادي في حركة حماس خليل الحية

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وكالات

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس، إنه "إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم"، مشيرا إلى أن "العدو الصهيوني بجريمته الجديدة أظهر للعالم مجددا أن الكيان الصهيوني هو مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار".

وأكد الحية أن دم رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية سيسير على طريق وحدة الأمة والمقاومة نحو تحرير فلسطين والقدس، موضحا أن اغتياله من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثار عليه كل الغضب من المقاومة وأحرار الأمة والعالم.

وأضاف الحية "نؤكد لأمتنا والعالم أن شعار هنية لن نعترف بإسرائيل سيبقى شعارا خالدا فينا"، مؤكدا أن الحركة "نعاهد أمتنا أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني لإنهائه وعودة شعبنا إلى أرضه وإقامة دولتنا وتقرير مصيرنا".

القيادي في حركة حماس خليل الحية حماس شعار هنية لن نعترف بإسرائيل سيبقى خالدًا فينا
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