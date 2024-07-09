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شركة "ميتا" الأمريكية تقرر إزالة المحتوى الذي يتضمن كلمة "صهاينة" من منصاتها

06:25 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

شركة ميتا

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وكالات
ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "ميتا" المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، إنستجرام، واتساب"، قررت إزالة المحتوى الذي يتضمن كلمة "صهاينة"، ويشمل عبارات محظورة وفقا لسياسة الشركة بشأن خطاب الكراهية.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، فرضت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي مارك زوكربيرج، قيودا كثيرة على المحتوى الداعم لفلسطين وكذلك الصور والشعارات.
وفي يونيو الماضي، أقام أحد المهندسين بالشركة الأمريكية دعوى قضائية ضدها، بعدما فصلته على إثر مساعدته في محاولته المساعدة في إصلاح أخطاء تسببت في حجب منشورات تتعلق بالحرب عن الفلسطينيين بموقع إنستجرام.

صهاينة ميتا فيسبوك انستجرام
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