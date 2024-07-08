بعد وضع شروطه قبل بدء المحادثات.. مسؤولون إسرائيليون: صدمنا من بيان نتنياهو

(وكالات)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صدموا من بيان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وقال المسؤولون الذين لم تكشف الهيئة العبرية عن هويتهم، إن مسؤولون مشاركون في اجتماع دعا لها نتنياهو من أجل مناقشة مسألة صفقة الأسرى، انتقدوا وضعه شروطا بشكل مسبق قبيل التوصل إلى اتفاق.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، فقد أبدى مسؤولون أمنيون تخوفهم من عرقلة نتنياهو الصفقة بسبب خشيته من تفكك حكومته.

وأصدر مكتب نتنياهو، أمس الأحد، بيانًا بشأن صفقة الأسرى المحتملة، قائلًا إن أي اتفاق يجب أن يسمح باستكمال تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية متمثلة في القضاء على حركة حماس وتفكيك قدراتها العسكرية.

كما أكد نتنياهو بحسب البيان، رفضه عودة الآلاف ممن أسماهم بـ "المسلحين" إلى منازلهم شمالي قطاع غزة.