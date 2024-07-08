رئيس وزراء الهند: أتطلع إلى تعزيز كافة العلاقات مع روسيا

نيودلهي - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، إنه يتطلع إلى مراجعة كافة جوانب العلاقات الهندية الروسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والقضايا العالمية خلال زيارته رفيعة المستوى إلى موسكو.

ومن المقرر أن يبحث مودي وبوتين سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات في القمة السنوية الثانية والعشرين بين الهند وروسيا غدا الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية.

وبعد اختتام زيارته إلى روسيا، سيغادر مودي إلى النمسا في أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى تلك البلاد منذ أكثر من 40 عاما.