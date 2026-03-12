إعلان

لاريجاني يستهزئ بوعيد ترامب: الحروب لا تُحسم بـ "بضع كلمات" على المنصات

كتب : مصطفى الشاعر

07:51 م 12/03/2026

علي لاريجاني

شن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، هجوما بلهجة شديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "إكس"، ردا على تصريحات الأخير بشأن ضرورة حسم الحرب سريعا.

وكتب لاريجاني، اليوم الخميس، منتقدا نهج الرئيس الأمريكي: "عاد ترامب ليقول يجب أن ننتصر في هذه الحرب بسرعة. لكن إشعال الحروب أمر سهل، بينما إنهاؤها لا يتم ببضع تغريدات".

وعيد إيراني بالاستمرار

توعد لاريجاني باستمرار المواجهة العسكرية حتى "تحقيق الشروط الإيرانية كاملة"، مؤكدا أن طهران لن تتراجع في هذه المرحلة، حيث أضاف في رسالته: "لن نترككم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه".

ترامب يُلوّح بالخيار العسكري الشامل

في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حديثه عن "النصر في إيران"، مؤكدا للصحفيين المرافقين له في طريق عودته إلى واشنطن أن المسألة هي "مجرد مسألة وقت"، وشدد بقوله: "لابد أن نفوز بهذه الحرب بشكل سريع".

المنشآت الحيوية والخلايا النائمة

أشار ترامب، إلى قدرة القوات الأمريكية على شل الداخل الإيراني، قائلا إن "الجيش يستطيع أن يضرب المنشآت الحيوية في إيران"، لكنه استدرك بأن ذلك "سيحول دون إعادة بناء البلاد". كما أطلق تحذيرا أمنيا لافتا حين قال: "نعرف مكان الخلايا النائمة في إيران ونراقبها جميعا".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

علي لاريجاني دونالد ترامب حرب أمريكا وإيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

