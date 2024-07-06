فيديو| الحوثيون ينفذون مناورات عسكرية لمحاكاة استهداف مواقع إسرائيلية

وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، مشاهد لمناورات عسكرية أجرتها عناصرها بالمنطقة الرابعة.

وأظهرت المشاهد المصوّرة، تنفيذ هجمات باستخدام أسراب من المسيرات وقذائف المدفعية "الهاون" المتخفّية بخنادق أرضية مموهة.

واستهدفت الهجمات عددا من المواقع الإسرائيلية الافتراضية، وفق ما أوضحته المشاهد.

عملية عسكرية بأسلحة وجيوش "غير مرئية" تدريب من نوع آخر شاهد مناورة المنطقة العسكرية الرابعة#الطوفان_المدمر pic.twitter.com/YKUfBaLsYM — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) July 6, 2024



واستخدم الحوثيون مجسما مصغرا لميدان المعركة لشرح العمليات وتوجيه القوات خلال القتال، كما أظهرت المشاهد متابعة سير المناورة العسكرية من داخل أحد مراكز القيادة والسيطرة للجماعة الموالية لإيران.

واستعرض الحوثيون خلال المناورة، شبكة الأنفاق التي تستخدمها قوات المشاة التابعة للجماعة لاختراق الصفوف والانتشار خلف خطوط "العدو".