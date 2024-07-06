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فيديو| الحوثيون ينفذون مناورات عسكرية لمحاكاة استهداف مواقع إسرائيلية

11:55 م السبت 06 يوليه 2024

أرشيفية

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وكالات
نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، مشاهد لمناورات عسكرية أجرتها عناصرها بالمنطقة الرابعة.
وأظهرت المشاهد المصوّرة، تنفيذ هجمات باستخدام أسراب من المسيرات وقذائف المدفعية "الهاون" المتخفّية بخنادق أرضية مموهة.
واستهدفت الهجمات عددا من المواقع الإسرائيلية الافتراضية، وفق ما أوضحته المشاهد.


واستخدم الحوثيون مجسما مصغرا لميدان المعركة لشرح العمليات وتوجيه القوات خلال القتال، كما أظهرت المشاهد متابعة سير المناورة العسكرية من داخل أحد مراكز القيادة والسيطرة للجماعة الموالية لإيران.
واستعرض الحوثيون خلال المناورة، شبكة الأنفاق التي تستخدمها قوات المشاة التابعة للجماعة لاختراق الصفوف والانتشار خلف خطوط "العدو".

الحوثيون مناورات عسكرية الاحتلال الإسرائيلي
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