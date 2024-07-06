انطلاق مهرجان ركض الثيران المثير للجدل في إسبانيا

مدريد - (د ب أ)

انطلقت فعالية ركض الثيران الشهيرة في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا، اليوم السبت، رغم احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان.

واحتشد عشرات الآلاف من المتفرجين في الساحة، وارتدى معظمهم ملابس بيضاء تقليدية، ولوحوا بأوشحة حمراء وهتفوا "تحيا سان فيرمين"، ونقل التلفزيون الرسمي "آر تي في إي" مراسم بدء الحدث المثير للجدل بشكل متزايد ولكنه يحظى بشعبية على الهواء مباشرة.

ويشار إلى أن لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم نيكو ويليامز، 21 عاما، هو أحد المشجعين للحدث الذي لم يكن حاضرا بعد مساعدة إسبانيا في الفوز على ألمانيا أمس الجمعة في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وقال لصحيفة "إيه إس" الرياضية الإسبانية: "عادة ما أكون هناك كل عام.. هذه المرة لم يكن ذلك ممكنا، ولكن إذا وصلنا إلى النهائيات، فلا بأس بذلك تماما".

يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار مهرجان سان فيرمين الذي يستمر تسعة أيام بالمدينة، ويقام في بداية يوليو من كل عام.

وانطلق المهرجان رسميا منتصف النهار بفعالية تشوبينازو التقليدية وهي عبارة عن إطلاق صاروخ صغير من شرفة مجلس البلدية، أمام آلاف المشاهدين.

وسوف تقام أولى عمليات ركض الثيران اعتبارا من الأحد.

وتعود هذه الاحتفالات بعيد القديس فيرمين شفيع منطقة نافارا، إلى القرون الوسطى وتتخللها مسيرات دينية وحفلات موسيقية ومصارعة ثيران.

وفي حين أن مهرجان سان فيرمين يشمل العديد من الحفلات الموسيقية والمواكب، فإن ركض الثيران ومصارعتها هما أبرز الاحتفالات.

وخلال الفترة من 7 وحتى 14 من الشهر الجاري، يلاحق مئات الأشخاص ستة ثيران ضخمة، تبلغ زنة بعضها أكثر من 600 كيلوجرام، عبر أزقة المدينة الضيقة إلى حلبة الثيران حيث تقام مصارعة الثيران في المساء.

ويصاب العديد من الأشخاص سنويا خلال ركض الثيران عبر الأزقة إلى الحلبة وهي مسافة يبلغ طولها 875 مترا.

وتظاهر نشطاء حقوق الحيوان على مدار سنوات احتجاجا على ركض الثيران، ورغم ذلك، مازال المهرجان يجذب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم وبالأخص من أوروبا وأستراليا وآسيا والولايات المتحدة.