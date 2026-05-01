قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس سحب عدد من الجنود الأمريكيين من إيطاليا وإسبانيا، على خلفية معارضة البلدين للحرب على إيران، وذلك بعد يوم من إعلانه مراجعة خطوة مماثلة تجاه ألمانيا.

وأوضح ترامب، في تصريحات من مكتبه، أنه يرجح اتخاذ هذا الإجراء، مشيراً إلى أن إيطاليا لم تقدم أي دعم، بينما وصف موقف إسبانيا بأنه سلبي للغاية.

وكان قد أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس أيضاً تقليص قواتها في ألمانيا، في ظل خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الموقف من الحرب.

وبحسب بيانات حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2025، يبلغ عدد القوات الأمريكية في إيطاليا 12662 جندياً، وفي إسبانيا 3814، مقابل 36436 في ألمانيا.

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة انتقادات متكررة وجهها ترامب لدول حلف شمال الأطلسي، حيث سبق أن لوح خلال فترتي ولايته بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

كما انتقد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، معتبراً أنها تفتقر إلى الشجاعة في التعامل مع ملف إيران.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس إمكانية تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، بسبب رفضها دعم العمليات العسكرية ضد طهران.