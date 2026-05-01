ترامب يدرس سحب قوات من أوروبا بسبب خلافات حول إيران

كتب : وكالات

10:50 ص 01/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس سحب عدد من الجنود الأمريكيين من إيطاليا وإسبانيا، على خلفية معارضة البلدين للحرب على إيران، وذلك بعد يوم من إعلانه مراجعة خطوة مماثلة تجاه ألمانيا.

وأوضح ترامب، في تصريحات من مكتبه، أنه يرجح اتخاذ هذا الإجراء، مشيراً إلى أن إيطاليا لم تقدم أي دعم، بينما وصف موقف إسبانيا بأنه سلبي للغاية.

وكان قد أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس أيضاً تقليص قواتها في ألمانيا، في ظل خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الموقف من الحرب.

وبحسب بيانات حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2025، يبلغ عدد القوات الأمريكية في إيطاليا 12662 جندياً، وفي إسبانيا 3814، مقابل 36436 في ألمانيا.

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة انتقادات متكررة وجهها ترامب لدول حلف شمال الأطلسي، حيث سبق أن لوح خلال فترتي ولايته بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

كما انتقد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، معتبراً أنها تفتقر إلى الشجاعة في التعامل مع ملف إيران.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس إمكانية تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، بسبب رفضها دعم العمليات العسكرية ضد طهران.

فيديو قد يعجبك



للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
صور - انهيار جزئي بمئذنة بمسجد بالقاهرة.. وتحرك عاجل من الأوقاف
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 1-5: انطلاقة جديدة لبعض الأبراج.. ونصائح مهمة
هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها
