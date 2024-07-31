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أول تعليق إسرائيلي على اغتيال هنية.. ماذا طلب نتنياهو من وزرائه؟

07:21 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات
اعتبر وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "هو الطريقة الصحيحة لتطهير العالم".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "إلياهو" قوله إن "موت هنية، يجعل العالم أفضل قليلا".

ووفق موقع سكاي نيوز، فإن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو طلب من الوزراء عدم التعليق على اغتيال هنية.

وفق وقت سابق، أعلنت حركة "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر تليجرام إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

نتنياهو أول تعليق إسرائيلي اغتيال هنية ماذا طلب نتنياهو من وزرائه
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