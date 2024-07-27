إعلام عبري: نتنياهو أصدر تعليماته بتعجيل العودة من واشنطن بأسرع وقت ممكن

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر مرافقيه بالاستعداد للعودة إلى إسرائيل بأسرع وقت ممكن عقب هجوم مجدل شمس.

وذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو أصدر تعليماته بتعجيل العودة من واشنطن بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس اختصار زيارته لواشنطن في أعقاب أحداث مجدل شمس.

من جانبه، أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أن نتنياهو لم يقرر بعد العودة لإسرائيل وهذا دليل آخر مخجل على انفصاله التام.

كما سبق وأن قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس شمالي إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى إلى 10 في مجدل شمس بالجولان شمالي البلاد.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية واجهت صعوبة في اعتراض الصواريخ بمجدل شمس بالجولان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة العبرية، أنه سيكون هناك رد فعل واسع النطاق على كارثة مجدل شمس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان.