أوباما وزوجته يدعمان محاولة هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

نيويورك- (د ب أ)

أعرب باراك وميشيل أوباما عن دعمهما لمحاولة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لأن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وعرضا تأييدهما للسير على خطى أوباما، بوصفه الرئيس الأسود الثاني في تاريخ الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو اليوم الجمعة الزوجين وهما يتصلان بهاريس لتشجيع حملتها الانتخابية- وهو تسليم رمزي للشعلة من أوباما، الذي يعد الشخص الأصغر سنا الذي تم انتخابه للرئاسة الأمريكية على الإطلاق، إلى هاريس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وهاريس شخصية تاريخية، بحد ذاتها، بوصفها نائبة للرئيس وهي الآن تترشح لأن تصبح أول امرأة من أصل آسيوي وأسود تتولى منصب الرئاسة الأمريكية.

وقال الرئيس الأسبق "اتصلنا لنقول، ميشيل وأنا سنكون أكثر فخرا لدعمك وبذل كل ما في وسعنا لمساعدتك في اجتياز هذه الانتخابات والوصول إلى المكتب البيضاوي".

وقالت ميشيل أوباما "لا يمكن أن أجري تلك المكالمة الهاتفية دون أن أقول لكامالا: إنني فخورة بك. سيكون هذا حدثا تاريخيا".

ومن المقرر أن يرشح الديمقراطيون هاريس والشخصية التي ستكون نائب الرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية، بحلول السابع من أغسطس المقبل.

وهاريس هي المرشحة الرئاسية الديمقراطية الوحيدة المعلنة وحصلت على تأييد كل شخصية رئيسية في الحزب تقريبا.