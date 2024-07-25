سموتريتش لنتنياهو: لا تفكر ولو للحظة في إيقاف الحرب

(وكالات)

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم التفكير، في صفقة استسلام توقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها كاملة.

ويحاول نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى، حيث يلتقي اليوم بالرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

وقال مسؤولون أمريكيون بالبيت الأبيض، إن اتفاق تبادل الأسرى في المرحلة النهائية لكنه ينقصه بعض الأشياء.

من جانبهم طالب عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، لقاء وفد التفاوض الإسرائيلي والذي تأجلت رحلته إلى الدوحة، من أجل الضغط عليهم لإعادة ذويهم.