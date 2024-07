"سنضربهم في أي مكان".. ردود فعل المسؤولين الإسرائيليين على ضرب ميناء الحديدة باليمن

وكالات

بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي هحومًا على ميناء الحديدة في اليمن، توالت ردود الفعل من قبل المسؤولين الإسرائيليين، التي جاء أغلبها مرحبًا بالضربة واعتبروها انتصارًا لتل أبيب، حتى أن بعضهم وصف الهجوم بـ"المهم والمبرر".

ونقلت صحيفة معاريف عن زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس قوله إن الرسالة الأساسية من الهجوم الذي وصفه بـ"المهم والمبرر" على اليمن أن إسرائيل تقيم تحالفات وتتعاون مع أصدقائها، بحسب تعبيره.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن النار التي اندلعت في اليمن بعد الضربات الإسرائيلية "شوهدت من قبل الشرق الأوسط كله"، مضيفا أن ذلك له دلالات، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل قصفت أهدافا للحوثيين بالحديدة ردا على مقتل مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى أنه إذا "تجرأ" الحوثيون على شن هجمات أخرى فإن إسرائيل ستعاود قصفهم، مؤكدًا أن "ستضرب إسرائيل الحوثيين بأي مكان كلما تطلب الأمر، دم الإسرائيليين ليس هدرا وهذا ما يتم إدراكه في لبنان واليمن وكل مكان".

ومن جانبه علق زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلية، يائير لابيد مساء اليوم السبت، على الهجوم، قائلًا: "الهجوم في اليمن مبرر ودقيق. أهنئ القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على الأداء المثالي".





وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس أيضا، وكتب، "لقد وجهت دولة إسرائيل وطائرات سلاح الجو ضربة قوية إلى فرع إيران الإرهابي في اليمن"، مضيفًا "لن نصمت، وكل من يشكل تهديداً سيتضرر على مواطنينا. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يزيد العقوبات إلى أقصى الحدود على إيران -التي فيها الحوثيون تضر بشكل خطير بحرية الملاحة وطرق التجارة، وإيران رأس الثعبان ويجب أن تتوقف الآن".





