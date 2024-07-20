"سنضربهم في أي مكان".. ردود فعل المسؤولين الإسرائيليين على ضرب ميناء الحديدة باليمن

وكالات

بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي هحومًا على ميناء الحديدة في اليمن، توالت ردود الفعل من قبل المسؤولين الإسرائيليين، التي جاء أغلبها مرحبًا بالضربة واعتبروها انتصارًا لتل أبيب، حتى أن بعضهم وصف الهجوم بـ"المهم والمبرر".

ونقلت صحيفة معاريف عن زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس قوله إن الرسالة الأساسية من الهجوم الذي وصفه بـ"المهم والمبرر" على اليمن أن إسرائيل تقيم تحالفات وتتعاون مع أصدقائها، بحسب تعبيره.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن النار التي اندلعت في اليمن بعد الضربات الإسرائيلية "شوهدت من قبل الشرق الأوسط كله"، مضيفا أن ذلك له دلالات، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل قصفت أهدافا للحوثيين بالحديدة ردا على مقتل مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى أنه إذا "تجرأ" الحوثيون على شن هجمات أخرى فإن إسرائيل ستعاود قصفهم، مؤكدًا أن "ستضرب إسرائيل الحوثيين بأي مكان كلما تطلب الأمر، دم الإسرائيليين ليس هدرا وهذا ما يتم إدراكه في لبنان واليمن وكل مكان".

ومن جانبه علق زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلية، يائير لابيد مساء اليوم السبت، على الهجوم، قائلًا: "الهجوم في اليمن مبرر ودقيق. أهنئ القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على الأداء المثالي".





התקיפה בתימן מוצדקת ומדוייקת. מברך את חיל האוויר, צה״ל וכוחות הבטחון על ביצוע מושלם. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 20, 2024

وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس أيضا، وكتب، "لقد وجهت دولة إسرائيل وطائرات سلاح الجو ضربة قوية إلى فرع إيران الإرهابي في اليمن"، مضيفًا "لن نصمت، وكل من يشكل تهديداً سيتضرر على مواطنينا. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يزيد العقوبات إلى أقصى الحدود على إيران -التي فيها الحوثيون تضر بشكل خطير بحرية الملاحة وطرق التجارة، وإيران رأس الثعبان ويجب أن تتوقف الآن".





Israel delivered a severe blow to the Iranian-backed terror organization in Yemen today. We will strike anyone who strikes us. Iran supports, trains, and finances the Houthi terror organization as part of its regional network of terror organizations aimed at attacking Israel.… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 20, 2024

من جانبها، قالت عضو الكنيست تالي جوتليب ردا على ذلك: "مسؤول أمريكي كبير يؤكد أن إسرائيل هاجمت في اليمن. ويقول الحوثيون أيضًا إن إسرائيل هاجمت اليمن. بالطبع أنا لا أقول شيئاً عن ذلك، أنا فقط أؤكد أنه في الأيام التي تستعيد فيها إسرائيل قوة الردع، ليس هناك مجال للغموض، وهناك كل مكان لتحذير أعداءنا منا. لقد صمتنا بما فيه الكفاية وقد اكتفينا. إن مشهد الحريق الهائل في ميناء الحوثي المركزي يعيد إلينا اعتزازنا الوطني".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت مؤخراً أهدافاً عسكرية لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن، ردًا على مئات الهجمات ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وأكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وأنه إذا طرأ أي تغيير فسيتم الإعلان عنه.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية جماعة الحوثي في ميناء الحديدة غرب اليمن، بعد يوم من إعلان الجماعة المدعومة من إيران عن هجوم على مدينة تل أبيب الإسرائيلية.