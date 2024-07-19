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البحرية البريطانية: إصابة سفينة بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلًا قرب اليمن

08:16 م الجمعة 19 يوليو 2024

إصابة سفينة بمقذوفات مجهولة

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وكالات

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية في بيان، اليوم الجمعة، إصابة سفينة بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن والإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت سفينة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان "إن العملية استهدفت سفينة (لوبيفيا) بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف سريع، أن استهداف السفينة "جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن "استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد سريع، أن عمليات قوات جماعته "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن "استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة".

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