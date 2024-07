"بريطانيا أول دولة إسلامية نووية".. شريك ترامب في السباق يُثير عاصفة من الجدل

كتب- محمد صفوت:

يبدو أن السيناتور عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في حال فوز دونالد ترامب، لا يختلف كثيرًا عن المرشح الجمهوري في إثارة الجدل بتصريحاته.

رفيق الرحلة الذي اختاره ترامب للسير في مضمار السباق إلى البيت الأبيض لا يختلف عنه كثيرًا فهو يعرف بين الجمهوريين بـ"مثيرة للشغب" وكثيرًا ما يصاحب خطاباته الرنانة حالة من الجدل.

وستكشف المناظرة التلفزيونية المرتقبة بين فانس وكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر المقبل أكثر عن شخصية هذا الرجل الذي قد يلعب دورًا هاما في السياسة الأمريكية في حال فاز ترامب.

قبل أيام قليلة من إعلان ترامب اسم نائبه المحتمل في حال فوزه، أثار فانس عاصفة من الجدل في بريطانيا، بتصريحات رفضها كبار الشخصيات في حزب العمال البريطاني واعتبرها المسؤولين البريطانيين مسيئة.

وأعادت وسائل إعلام بريطانية نشر مقطع فيديو لنائب ترامب المحتمل، خلال مشاركته في مؤتمر لحزب المحافظين الذي مني بهزيمة ساحقة أمام حزب العمال في الانتخابات البريطانية.

يعود تاريخ الفيديو إلى 10 يوليو الجاري، وقال فانس في كلمة ألقاها بالمؤتمر، إن بريطانيا أول دولة إسلامية حقيقية تمتلك أسلحة نووية.

يسرد فانس تفاصيل محادثة أجراها مع صديق له حول المخاطر التي يواجهها العالم، ومن بينها الانتشار النووي، واتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم الاهتمام بهذه القضية.

📸 Watch: Britain will be an Islamist country under Labour, claims Trump VP pick JD Vance pic.twitter.com/c3wzNw7lyT