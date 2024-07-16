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الخارجية الأمريكية: إسرائيل لا تستطيع هزيمة حماس عسكريًا وستحتاج لحل سياسي بالنهاية

09:33 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

ماثيو ميلر

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وكالات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدفع بكل قوة من أجل الوصول لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح ميلر أن واشنطن تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات إضافية لإبقاء المدنيين بعيدا عن الاستهداف في غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تود أن ترى المدنيين يقتلون في القطاع.
وأكد ميلر أن حماس لا تزال تشكل تهديدا على إسرائيل، مشددا على أن إسرائيل لا تستطيع هزيمة حماس بالعمل العسكري وسوف تحتاج إلى حل سياسي في النهاية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلعب دورا مهما منذ بداية الصراع في غزة ومن المهم أن يستمروا في ذلك.
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة لا تقبل قتل المدنيين ولذلك تسعى لوقف إطلاق النار في غزة.

ماثيو ميلر الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حماس
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