وزير دفاع بدرجة قناص.. من هو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

وكالات

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، عن تشكيل وزاري جديد، وشمل التعديل تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات.

من هو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

ولد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في 14 نوفمبر عام 1982م، وهو الابن الثاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويعود نسبه إلى قبيلة "البوفلاسة" العريقة، التي تعتبر أحد فروع قبيلة "بني ياس" ذات المكانة المرموقة.

تلقى دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة راشد الخاصة في دبي، قبل أن يتوجه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، حيث تخرج عام 2001 من أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية.

وحصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

ويقول عن دراسته، إن المدرسة الأهم والأكثر تأثيرًا في حياتي هي مدرسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقد تخرجت من مدرسة محمد بن راشد، وتعلمت ومازلت أتعلم منه كل يوم، كما أحرص على الاستنارة بآراء وتوجيهاته في كثير من الأمور الإستراتجية، فهو مثل أعلى لي ولجميع أبناء الإمارات في مواجهة التحديات، وفي التصميم على تحقيق الهدف.

ويشتهر بحبه للشعر، خصوصاً النبطي منه، ويقول عنه "يمثل هويتي وشخصيتي الشعرية، ولعلي أستطيع من خلال أشعاري وقصائدي أن أدخل الفرح إلى قلوب الناس"، وقد أصدر مجموعات شعرية عدة، منها ما جرى تلحينه وغناؤه.

وارتبط اسمه بسباقات القدرة وبالخيل منذ صغره، وخطف الأضواء في بطولات القدرة المحلية والعالمية بفضل قدراته ومهاراته العالية وتمرسه وخبرته في هذه الرياضة التراثية العريقة.

الى مقام سيدي وزير الدفاع

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم🫡



يرمي ومحداً مثلة رما

يصيبه لو هو ما يبين



محداً من رمية يسلما

لو هو من جن نصيبين#الامارات_العربية_المتحدة 🇦🇪🤍 pic.twitter.com/sSJz4UhSS4 — السيف الاحدب 🇦🇪 ‌‌𓅓 (@Alamrii_uae7) July 14, 2024

وعرف عنه حبه للصيد وممارسة القنص، وانتشرت مقاطع فيديو له منذ سنوات أثناء قنص أهدافًا في الصحراء أو في ميادان الرماية.

ومن بين الفيديوهات التي انتشرت مقطع فيديو يظهر ولي عهد دبي، أثناء اختبار دقة بنادق القنص من طراز CSR338 و CAR 817DMR من شركة كراكال.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم @HamdanMohammed، ولي عهد دبي، يختبر دقة بنادق القنص من طراز CSR338 و CAR 817DMR من شركة #كراكال. #اصنع_في_الإمارات 🇦🇪 pic.twitter.com/Tc4gbMoO3L — EDGE (@_edgegroup) April 4, 2022

وحصد العديد من الجوائز منها ذهبية فردي بطولة العالم للشباب في 2001 في أسبانيا، والتتويج بلقب سباق كأس ملك اسبانيا في 2002 لمسافة 152 كلم، والفوز في 2005 بلقب بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة في كوميين بفرنسا، والميدالية الذهبية للفرق لبطولة الألعاب الآسيوية للقدرة بالدوحة في 2006، وقيادة منتخب الإمارات للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للقدرة للفرق التي أقيمت في ماليزيا في 2008، والعديد من الجوائز العالمية والعربية والمحلية الأخرى.