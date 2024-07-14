الطيران الأمريكي يغلق المجال الجوي في منطقة بيثل بارك

(وكالات)

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي لمنطقة بيثل بارك حيث كان يعيش المشتبه به في حادث إطلاق النار على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" عن هوية المشتبه في حادث محاولة اغتيال ترامب ويُدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاما.

وتم تحييد ماثيو على الفور في موقع الحادث بواسطة قناصة الخدمة السرية الأمريكية، التي قالت إنها عثرت بحوزته على بندقية طراز "آيه.آر".

وبينما لاقى مطلق النيران مصرعه، تم إصابة شخصان آخران، بينما تمت إصابة الرئيس الأمريكي السابق ترامب في الحادث الذي وقع في المجمع الانتخابي في مدينة بيتسبرج في أذنه.