إعلام عبري: حماس تتعافى بشكل جيد في غزة

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تجنّد مئات المسلحين الجدد وتتعافى بشكل جيد وتعيد تأهيل المستشفيات وتقوم بصرف رواتب لعناصرها.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المستوى السياسي يوافق على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب خلال الشهر الحالي.

وأضافت هيئة البث، أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب، موضحة أن المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

