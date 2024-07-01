القسام تنشر مشاهد من عمليات التصدي لآليات الاحتلال المتوغلة بالشجاعية

وكالات

نشرت كتائب القسام مشاهد قالت إنها من عمليات التصدي للآليات التابعة للاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بالشجاعية، شرق غزة.

وتظهر المشاهد مقاتلون من كتائب القسام وهم يسخرون من جيش الاحتلال، في انتظار توغل آلياته بالحي، لخوض المواجهة معه.