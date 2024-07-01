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BBC

القسام تنشر مشاهد من عمليات التصدي لآليات الاحتلال المتوغلة بالشجاعية

05:14 م الإثنين 01 يوليو 2024

كتائب القسام

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وكالات

نشرت كتائب القسام مشاهد قالت إنها من عمليات التصدي للآليات التابعة للاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بالشجاعية، شرق غزة.

وتظهر المشاهد مقاتلون من كتائب القسام وهم يسخرون من جيش الاحتلال، في انتظار توغل آلياته بالحي، لخوض المواجهة معه.

كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى
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