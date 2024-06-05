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مسؤولة بالأمم المتحدة: إسرائيل تتهمنا بعدم الحياد لأننا نحقق في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

10:31 م الأربعاء 05 يونيو 2024

فرانشيسكا ألبانيزي

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وكالات

أكدت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة تدرك حجم العنف الممنهج الذي يمارس ضد الفلسطينيين.

وقالت ألبانيزي إن الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين وهذا ما يجعل إسرائيل تتهمها بعدم الحياد، لافتة إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة الاستيطان وتستحوذ على أراضي الفلسطينيين ومواردهم.

وأوضحت ألبانيزي أن المجازر ترتكب ضد السكان في قطاع غزة ولا يوجد أمامهم مكان ليفروا إليه، مؤكدة أن حرب إسرائيل على غزة تهدف إلى التطهير العرقي.

وأشارت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية، إلى أن إسرائيل نزعت الفلسطينيين من جذورهم وهي تواصل فعل ذلك حتى اليوم، مضيفة "إسرائيل قضت على أجيال كاملة من الفلسطينيين".

وشددت ألبانيزي على أن هناك عنصرية وازدواجية معايير في طريقة تعامل الغرب مع الحرب التي شنت على أوكرانيا وغزة.

فرانشيسكا ألبانيزي الأمم المتحدة انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين إسرائيل قطاع غزة
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