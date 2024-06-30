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بن غفير: إذا انتهت الحرب فلن أكون في الحكومة

11:13 م الأحد 30 يونيو 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات
نقلت صحيفة معاريف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قوله، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يعلم أنه إذا انتهت الحرب فلن أكون في الحكومة".
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد بإصابة 18 جنديا، جراح أحدهم خطيرة إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان.
وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا 9 مواقع إسرائيلية، وقال الحزب إنه هاجم بسرب من المسيّرات مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بالجولان المحتل.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، إصابة جندي من الكتيبة 890 بجروح خطيرة في معركة بشمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إصابة 33 عسكريا خلال نهاية الأسبوع 22 منهم أصيبوا في معارك غزة.

الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى بن غفير حكومة نتنياهو
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