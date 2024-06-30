مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 500 مليون دولار

تايبيه - (د ب أ)

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن المخصصات المالية للعام المالي 2025، يشمل مساعدات عسكرية، بقيمة 500 دولار أمريكي إلى تايوان.

وتم تمرير التشريع، الذي يسمح بتمويل لوزارة الخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية الأمريكية وبرامج ذات صلة للعام المقبل، بأغلبية 212 صوتا، مقابل 200، في مجلس النواب الذي يقوده جمهوريون، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.

وينص مشروع القانون على أن أمريكا ستقدم ما لا يقل عن 500 مليون دولار أمريكي، في صورة تمويل عسكري أجنبي لتايوان لتعزيز الردع، عبر مضيق تايوان وستقدم لتايبيه ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي، في صورة قروض وضمانات قروض لنفس الغرض.

وسيكون التمويل متاحا، عبر "برنامج تمويل عسكري أجنبي أمريكي"، الذي يمكن شركائها من شراء مواد وخدمات وتدريب دفاعي أمريكي، حسب "وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية".

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على وزير الخارجية الأمريكي، بالتنسيق مع وزير الدفاع الأمريكي، إعطاء أولوية لتسليم مواد وخدمات الدفاع إلى تايوان، طبقا لما نص عليه مشروع القانون.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أيضا في أواخر يوليو الماضي أن الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار.

وقال البيت الأبيض إن حزمة المساعدات سوف تشمل معدات دفاعية وخدمات من وزارة الدفاع، وتدريبات عسكرية، لتقديم الدعم لتايوان .

والولايات المتحدة ملتزمة قانونا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان بموجب قانون علاقات تايوان لعام 1979.