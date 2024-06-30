التصعيد مستمر.. الاحتلال يقصف مناطق جنوبي رفح الفلسطينية

كتب- محمد فتحي:

قصفت قبل قليل، مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوبي رفح الفلسطينية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "كروم عاشور" بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة غزة، اليوم، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وسقط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمنزل قرب شارع الوحدة وسط مدينة غزة ، كما سقط قتلى وعدد من الإصابات في قصف منزل في ساحة الشوا وسط مدينة غزة.

وتستمر العملية البرية الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط مناشدات من عائلات محاصرة دون مياه أو طعام لليوم الثالث وتستغيث من أجل إجلاء الجرحى من شارع النزاز بالشجاعية.

وطبقا للوكالة ، يمنع جيش الإسرائيلي لليوم الـ 51 على التوالي دخول شاحنات القطاع الخاص إلى مدينة غزة، وتزداد حدة سوء التغذية في مدينة غزة.