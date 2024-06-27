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BBC

إعلام عبري: الجيش قرر نقل قوات من غزة إلى الشمال على الحدود مع لبنان

12:04 ص الخميس 27 يونيو 2024

الحدود اللبنانية الاسرائيلية أرشيفة

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وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرار بنقل قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن المسؤولين يدركون أن التصعيد بالشمال يتزايد.

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية قوية للغاية في لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتدريب الجنود الذي نقلوا للشمال استعدادا للقتال في بيئة مركبة ومناطق مأهولة.

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، حدود بلاده مع لبنان ،حيث تابع تمرينا عسكريا.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف تحقق النصر على هذه الجبهة أيضا، إذا اندلعت حرب مع حزب الله، بحسب بيان أصدره مكتبه.

ورحب نتنياهو بالتدريب الذي يجريه لواء المظليين الاحتياط 55 و"بتصميم الجنود على الدفاع عن البلاد"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " .

ورافق نتنياهو في الزيارة سكرتيره العسكري رومان جوفمان وقائد القيادة العسكرية الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الميجور جنرال أوري جوردن وعدد من القادة من الرتب الأدنى.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، اندلعت اشتباكات يومية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله والجماعات المتحالفة معه في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتسبب القصف المتبادل في سقوط عدد كبير من الضحايا من الجانبين، ودمار شديد في القرى الواقعة على جانبي الحدود، ومغادرة أو إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من منطقة الصراع.

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