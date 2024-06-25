مسؤولون: الأمم المتحدة هددت إسرائيل بتعليق الإغاثة بغزة إذا لم توفر الحماية لموظفيها

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أكدت لإسرائيل ضرورة الالتزام بحماية المنشآت الإنسانية والعاملين فيها.

وأوضح دوجاريك، أن وجود العمليات الإنسانية بغزة في مرمى النيران مرارا ومقتل عاملين فيها أصبح أمرا لا يطاق.

فيما أشار مسؤولون في الأمم المتحدة، إلى أن المنظمة أبلغت إسرائيل بأنها ستعلق الإغاثة بغزة إن لم توفر حماية للعاملين في المجال الإنساني.

وكان المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينزلاند قال، اليوم الثلاثاء، إن سكان غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن عمليات القتل في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية.

وشدد وينزلاند على ضرورة فتح كافة المعابر في غزة وضمان وصول مستدام للمساعدات الإنسانية،

وطالب المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن قلقه البالغ إزاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.