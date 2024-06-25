إعلام عبري: تبادل رسائل حادة بين إدارة بايدن ومكتب نتنياهو

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر قولها، إنه جرى تبادل رسائل حادة خلال الساعات الأخيرة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بشأن صفقة جزئية كانت صادمة لمسؤولي إدارة بايدن.

وأضاف المسؤولين، أن تصريحات نتنياهو بعثت رسالة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ كل الاتفاق.