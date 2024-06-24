سفير أمريكا بإسرائيل: التهدئة بغزة ضرورية لحل التوترات مع حزب الله

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو، إن حل التوترات مع حزب الله اللبناني أقرب مما يعتقد، لكن التهدئة في قطاع غزة ضرورية لكي يحدث ذلك.

كان حزب الله، أعلن أن عناصره استهدفوا جنودا إسرائيليين بين مستعمرتي "المنارة" و"مرجليوت" الإسرائيليتين على الحدود مع لبنان، بالأسلحة المناسبة، وفي محيط موقع "السماقة" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان له، إن عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرجليوت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وأعلن الحزب في بيان ثاني أن عناصر المقاومة استهدفوا انتشارا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".

وسقطت بعد ظهر اليوم عدد من القذائف المدفعية والفوسفورية على بلدة " الطيبة" في جنوب لبنان.

وألقت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم قذائف ضوئية في أجواء "وادي شبعا" في جنوب لبنان، وسقطت قذيفة على أحد المنازل، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لـ" حزب الله".

وأغار الطيران الاسرائيلي المسير على بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان من جهة بلدة "العديسة" الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق منطقة "جزين" في جنوب لبنان على علو منخفض، وحلّق على علو متوسط في أجواء القرى والبلدات الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.