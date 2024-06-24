بعد فيديو ربط فلسطيني بمركبة.. جنود إسرائيليون يقدمون تبريرهم عن الواقعة

(وكالات)

برر جنود تابعون لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حادثة ربط فسلطيني مصاب، بالقول إنه وافق على نقله للمستشفى بهذه الطريقة حسب زعمهم، وذلك حسبما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وزعم الجنود، أن الفلسطيني المصاب وافق على نقله بهذه الطريقة لأنه لم يكن هناك مكان داخل المركبة، وكانت تفصله مسافة 70 مترا فقط عن مقر الهلال الأحمر.

ووثق مقطع فيديو، واقعة ربط جنود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني مصاب على مقدمة مركبة عسكرية مكشوفة والسير به في شوارع مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وتابع الجنود الإسرائيليون، في ادعاءاتهم، القول إن المصاب هو من قفز بنفسه أمام المركبة العسكرية من أجل نقله إلى المستشفى خلال جولتهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الأعيرة النارية على فلسطينيين أثناء سيرهم في مدينة جنين ما أدى لإصابة اثنان منهم.