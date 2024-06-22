تعليقًا على خطة سموتريتش لضم الضفة.. سياسي إسرائيلي: إعلان حرب على إسرائيل

وكالات

قال رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان، اليوم السبت، إن تسجيلات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي تكلم فيها عن مخططه لضم الضفة الغربية هو إعلان حرب على دولة إسرائيل.

وأضاف جولان أن "علينا أن نتظاهر في كل مكان لإنقاذ بلدنا فحكومة الفشل (حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) تنوي استمرار الحرب للأبد وقتل الروح الديمقراطية لدولتنا".

وفي تسجيل مسرب، أفصح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال لقائه عدد من المستوطنين المتطرفين، عن خطة إسرائيلية لإحكام سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية وفصلها عن أي مخطط لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح سموتريتش أن حكومة نتنياهو تعكف حاليا على تنفيذ خطة سرية لتغيير الحكم في الضفة الغربية، لإحكام السيطرة الإسرائيلية عليها للأبد، دون تعرضها لاتهامات بضمها بشكل رسمي غير قانوني.