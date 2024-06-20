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روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

03:25 م الخميس 20 يونيو 2024

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

قال البيان الروسي الفيتنامي المشترك حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية، اليوم الخميس، إن روسيا وفيتنام تعارضان التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للكرملين: "يتفق الطرفان في رغبتهما في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتعبير عن التزامهما بتسوية شاملة وعادلة وطويلة الأجل للقضية الفلسطينية على أساس سلمي وقانوني دولي معروف، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين تهدف الى تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، وأنها ليست خاضعة للظروف الجيوسياسية.

ونشر الموقع الرسمي للكرملين نص البيان في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية جاء فيه: "العلاقات الثنائية (الروسية الفيتنامية) لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم".

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث أجرى محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.

روسيا موسكو فيتنام فلسطين القدس
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