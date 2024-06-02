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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 متظاهرين خلال احتجاجات للحريديم بتل أبيب

05:44 م الأحد 02 يونيو 2024

مظاهرة لليهود المتشددين

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(وكالات)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال 4 متظاهرين خلال مظاهرة لليهود المتشددين "الحريديم" قرب تل أبيب للاحتجاج على مقترح التجنيد الجديد.

وجاء ذلك عقب إغلاق عشرات من يهود الحريديم شارع 4 الحيوي شرقي تل أبيب، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على المقترح الجديد لتجنيد اليهود المتشددين، قائلًا إنه لا يلبي احتياجات إسرائيل والمؤسسة الأمنية.

الشرطة الإسرائيلية احتجاجات اليهود الحريديم مظاهرة لليهود المتشددين
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