الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 متظاهرين خلال احتجاجات للحريديم بتل أبيب

(وكالات)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال 4 متظاهرين خلال مظاهرة لليهود المتشددين "الحريديم" قرب تل أبيب للاحتجاج على مقترح التجنيد الجديد.

وجاء ذلك عقب إغلاق عشرات من يهود الحريديم شارع 4 الحيوي شرقي تل أبيب، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على المقترح الجديد لتجنيد اليهود المتشددين، قائلًا إنه لا يلبي احتياجات إسرائيل والمؤسسة الأمنية.

