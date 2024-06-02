الرئيس الإماراتي والأمير القطري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار بغزة

أبوظبي - (د ب أ)

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض الطرفان، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى المقترحات التي قدمها جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة في قطاع غزة.

وأكدا دعم دولة الإمارات ودولة قطر لجميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين كافة وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة والدفع تجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

ووفق الوكالة، غادر أمير قطر البلاد حيث كان في وداعه في المطار رئيس الإمارات وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان أمير قطر وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى دولة الإمارات.