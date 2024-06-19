نصر الله: صورة الردع لدى الاحتلال تتهاوى وجيشه يبدو مهزومًا ومنهارًا

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيان صحفي، اليوم الأربعاء إن رد المقاومة على الاغتيالات التي وقعت مؤخرا كان كبيرا جدا، موضحا أن الجبهة اللبنانية تواصل إلحاق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية للاحتلال.

وأشار نصر الله، إلى أن من أوضح الدلائل على فعالية الجبهة اللبنانية هو "الصراخ والتهديد الذي نسمعه من قادة العدو"، لافتا إلى أن الجبهة اللبنانية عطلت الزراعة والصناعة والسياحة في شمال إسرائيل.

وأوضح نصر الله أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بخسائره في جبهة الشمال لكنه لا يستطيع إخفاء آلاف النازحين، مؤكدا أن صورة الردع لدى الاحتلال الإسرائيلي تنهار والجيش يبدو مهزوما ومنهارا.

وشدد نصر الله، على أن الصمود الأسطوري في غزة والمقاومين وجبهات الإسناد يؤثر على مسار المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وأضاف نصر الله "العدو يعترف بالفشل وهناك اعتراف بفشل أمريكا وبريطانيا في منع جبهة اليمن من استهداف السفن"، مشيرا إلى أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا شريكتان في الحرب الدائرة حاليا في المنطقة.