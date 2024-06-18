إعلام عبري: نتنياهو اختار مواجهة أخرى مع إدارة بايدن

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن هناك مخاوف في إسرائيل من أن واشنطن قد تقيد شحنات أسلحة إضافية لمنع أي هجوم إسرائيلي في لبنان.

وأضافت هيئة البث، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اختار بشكل واضح فتح جبهة مواجهة أخرى مع إدارة بايدن.

كانت مصادر للجزيرة، نقلت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى اليوم كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الدوحة.

وقالت المصادر، إن اللقاء يأتي في إطار جهود الدوحة لمحاولة التوصل إلى انفراجه في محادثات وقف إطلاق النار.