بيان هام من وزارة الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي.

وأضاف المتحدث الرسمي،أنه بناء على توجيهات وزير الخارجية سامح شكري، للقطاع القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في المملكة العربية السعودية، أن السفارة المصرية في الرياض قامت بإيفاد بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وتابع المتحدث، أنه تم إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وأكمل المتحدث، أنه اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذويهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن البعثة القنصلية تقوم بالتنسيق الدائم والمستمر في هذا الشأن مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القنصلية المصرية في جدة قامت بتدشين غرفة طوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، موضحا أنه تم تخصيص رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين: ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

ومن ناحية أخرى، قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بتدشين غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال كافة اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.

ويمكن لمن يرغب في المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إيزيس بجاردن سيتى (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، أو الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لذوي المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، وتؤكد استمرار جهودها على مدار الساعة لتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام.