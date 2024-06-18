حماس تحذر من تصاعد خطر المجاعة داخل غزة

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد المدنيين العزل عبر فرض حصار مطبق على القطاع وإغلاق جميع معابر القطاع.

وأضافت حركة حماس، في بيانها، أن إسرائيل تواصل سياستها المتمثلة في فرض حرب التجويع الإجرامية على الشعب الفلسطيني.

كما حذرت الحركة من تصاعد خطر المجاعة داخل القطاع بسبب سياسة إغلاق المعابر.

وطالبت حركة حماس، المجتمع الدولي باتخاذ قرارات فورية لإغاثة الشعب الفلسطيني داخل القطاع، "ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها".