آلاف الأشخاص يتظاهرون في القدس مطالبين حكومة نتنياهو بالاستقالة

تل أبيب - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع القدس مساء الاثنين احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب فشلها في تأمين صفقة لتحرير الرهائن.

وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق يسهل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت زعيمة الاحتجاج، شيكما بريسيلر، للصحيفة: "بعد ما حدث في السابع من (تشرين الأول) أكتوبر، وفي ظل تطرف هذه الحكومة وإنكارها لفشلها، يجب عليها أن تعيد التفويض للشعب".

وتتألف حكومة نتنياهو من حزبه الديني اليميني "الليكود" بالإضافة إلى أحزاب الائتلاف اليمينية المتطرفة.

وفي حين أن عدد القتلى الهائل جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أثار إدانة دولية واسعة، يواجه نتنياهو في الداخل ضغوطا متزايدة بسبب عدم التوصل إلى صفقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين من غزة.

ويتهمه منتقدوه بالانصياع لشركائه في الائتلاف المتطرف وبالتالي إحباط الحلول التفاوضية. وينفي نتنياهو ذلك، متهما حركة حماس بعرقلة المفاوضات غير المباشرة.

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت حدة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.