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BBC

حماس تدين تدمير قوات الاحتلال لصالات المسافرين في معبر رفح

05:12 م الإثنين 17 يونيو 2024

حركة حماس

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، على تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي، لصالات الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، قائلة، إن "إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة في معبر رفح عمل إجرامي".

وقالت حماس، إن تدمير صالات المغادرة تأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة على أهالي قطاع غزة.

وطالبت حماس، باتخاذ إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على تدمير منشأة مدنية دون مبرر واضح.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد أدان في وقت سابق، تدمير صالات المسافرين، بمعبر رفح، محذرًا من الانخداع بمسألة الهدنة المؤقتة في جنوبي قطاع غزة.

حركة حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي صالات المسافرين معبر رفح
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