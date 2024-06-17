الصحة السعودية : تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري بين الحجاج أول أيام العيد

الرياض- ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في أول أيام العيد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن متحدث وزارة الصحة السعودية قوله إن "فرق المنظومة الصحية تعاملت مع هذه الحالات لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ثم بدعم منظومة صحية متكاملة".

وأضاف "الحجاج بذلوا جهداً عالياً جداً للوصول إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ودورنا أن نمكّنهم بأقصى جهد ممكن، والوقاية قبل العلاج، ولا نريد أن يصل الحجاج لهذه المرحلة المتقدمة من الإجهاد الحراري، وننصح باتباع التوعية والتثقيف، مثل حمل المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام".

وأشار إلى أن الوضع الصحي العام للحجاج مطمئن، ولا يوجد أي تحديات ذات صلة بالصحة العامة، كما لا يوجد أي تفشٍ للأمراض العامة.