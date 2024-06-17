الإبلاغ عن فقدان أثر 47 مهاجرًا انطلقوا من سواحل تونس

تونس - (د ب أ)

أعلنت مبادرة "هاتف الإنذار" للإبلاغ عن الحالات الطارئة في البحر المتوسط، اليوم الاثنين، فقدان أثر 47 مهاجرا كانوا انطلقوا من سواحل صفاقس التونسية منذ نحو أسبوع.

وقالت المبادرة على منصة "إكس" إنها تلقت من أقارب شخص ما إخطارا منذ ثلاثة أيام، أن 47 شخصا غادروا سواحل صفاقس منذ ستة أيام بينما يدعي خفر السواحل التونسي إنه قام بالبحث لكن دون جدوى.

وتابعت المبادرة "نحن نحثهم على عدم ترك 47 شخصا يغرقون".

وتعد سواحل صفاقس منصة رئيسية لتدفق المهاجرين الوافدين أساسا من دول أفريقيا جنوب الصحراء على السواحل الإيطالية القريبة. وفي عام 2023 نجح أكثر من 157 ألف شخص من عبور البحر المتوسط على متن قوارب.

وأطلق متطوعون خدمة "هاتف الإنذار" منذ عام 2014 لتلقي الاتصالات الهاتفية الطارئة من المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط على مدار الساعة، ومن ثم يبلغون خفر السواحل عن المكان الذي ورد منه نداء الإنقاذ من أجل التدخل.

وفي عام 2023 تلقت المنصة أكثر من 1200 نداء من المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط وحدها مقارنة بـ673 نداء في 2022. ويعد الرقم غير مسبوق لخدمة "هاتف الانذار" منذ إطلاقها.