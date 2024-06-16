"طفلي وحيد بالمنزل".. جنود أوكرانيون يوقفون مدنيًا لإرساله إلى جبهات القتال (فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يستنجد بالمارة لمساعدته على الفرار من سيارة جنود شعبة التجنيد الإجباري بالجيش الأوكراني، الذين يحاولون إرساله إلى جبهات القتال.

وظل الرجل الأوكراني يصرخ قائلا: "ساعدوني لديّ طفل وحيد بالمنزل".

وقد تفاعل عدد من المارة في الشارع باستغاثات الرجل، ليتجمّعوا حول سيارة الجنود الأوكرانيين في محاولة لإطلاق سراحه.

وبعد عملية تدافع بين الجنود والرجل الأوكراني، أطلق العسكريون سراحه وسط احتشاد عدد من الجمهور.