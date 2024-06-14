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حريق واسع في الجليل بسبب صواريخ لحزب الله

10:41 م الجمعة 14 يونيو 2024

الجليل الأعلى في إسرائيل

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وكالات
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اندلاع حريق واسع قرب كيبوتس يارؤون في الجليل بسبب صواريخ حزب الله اللبناني، وأكدت أن الحريق يهدد بلدات أخرى.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق شن هجوم بالطائرات المسيرة استهدف ميناء حيفا.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن منظمة نفغاشيم الإسرائيلية قولها، إن آلاف الجنود يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن المنظمة، أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.
كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن التقديرات الحالية تشير إلى أن إسرائيل بحاجة لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حتى يوقف حزب الله هجماته في الجبهة الشمالية.
وأكدت المصادر أن استمرار وجود أسرى في قطاع غزة وغياب بديل لحماس "يحول نجاح عمليتنا إلى فشل".

حريق الجليل صواريخ حزب الله الاحتلال الإسرائيلي
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