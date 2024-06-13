بسبب موسم الحج.. بن سلمان يعتذر عن المشاركة في قمة مجموعة السبع

وكالات

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، إن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتذر عن عدم مشاركته في قمة مجموعة السبع التي من المقرر انعقادها في إيطاليا غدا الجمعة.

وفي برقية بعثها إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قال بن سلمان، إنه لن يتمكن من حضور القمة "بسبب ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج"، مؤكدا على عمق العلاقات بين المملكة وإيطاليا، ومتمنيا النجاح لأعمال القمة.

وفي وقت سابق، أرسل ولي العهد السعودي برقية شكر إلى ميلوني، بشأن دعوته للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع.