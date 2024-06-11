زيلينسكي يشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في برلين

برلين - (د ب أ)

من المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا دوليا في برلين اليوم الثلاثاء لمناقشة إعادة إعمار بلاده.

ومن المقرر أن يفتتح زيلينسكي، الذي وصل إلى العاصمة الألمانية مساء الاثنين، والمستشار الألماني أولاف شولتس المؤتمر صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يحضر حوالي 2000 سياسي وقادة سياسيين ومسؤولين من منظمات دولية الاجتماع.

ويهدف مؤتمر برلين إلى جمع الأشخاص من جميع أنحاء العالم المشاركين في جهود التنمية وإعادة الإعمار في أوكرانيا. ولا يُتوقع أن يكون المؤتمر الهدف منه جمع التبرعات المالية.

وكتب زيلينسكي على "إكس" بعد وصوله ألمانيا مساء الاثنين: "في مواجهة الإرهاب الجوي الروسي، ستكون الحلول العاجلة لقطاع الطاقة في أوكرانيا أولويتنا الكبرى".

وأضاف أنه تم التخطيط أيضا لمحادثات مع شولتس "بشأن المزيد من المساعدات الدفاعية وتوسيع نظام الدفاع الجوي الأوكراني والإنتاج المشترك للأسلحة".

ومن المقرر أيضا أن يدلي زيلينسكي بخطاب بعد الظهر في البرلمان الألماني (البوندستاج). وستكون هذه الزيارة الثالثة من جانب زيلينسكي لبرلين منذ أن أطلقت روسيا الغزو الشامل للبلاد في فبراير 2022.

وتحدث زيلينسكي سابقا في البرلمان الألماني عبر الفيديو عن بُعد في 17 مارس 2022، بعد ثلاثة أسابيع فقط من إطلاق القوات الروسية الهجوم واسع النطاق. وفي ذلك الوقت، ناشد زيلينسكي المشرعين الألمان بتقديم المزيد من الدعم العسكري.

كانت الحكومة الألمانية في البداية مترددة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والأسلحة الأخرى، لكنها فيما بعد أصبحت موردا هاما للجيش الأوكراني. وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة كأكبر داعم لأوكرانيا من حيث المساعدة العسكرية والمالية.

ومع ذلك، استمر شولتس في رفض بعض طلبات أوكرانيا، بما في ذلك طلبها للحصول على صواريخ "تورس" بعيدة المدى المتقدمة.

وعلى عكس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد استبعد شولتس بشكل صارم إمكانية نشر قوات الناتو في أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ماكرون عن نيته إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا بالتعاون مع دول أخرى.