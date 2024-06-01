إعلان

BBC

إعلام عبري: نتنياهو سيعقد جلسة لمناقشة أوامر اعتقال الجنائية الدولية

09:26 م السبت 01 يونيو 2024

نتنياهو يجتمع بجالانت ورئيس الأركان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد غدا الأحد جلسة لمناقشة أوامر الاعتقال التي تسعى محكمة الجنائية الدولية لإصدارها ضده هو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأضافت القناة أن هذه مناقشة تهدف إلى بلورة سياسة إسرائيلية حول كيفية إقناع القضاة بمنع إصدار أوامر الاعتقال.
كان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حركة حماس هجوما على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".

كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار وزعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الجنائية الدولية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكويت تعلن تزكية صباح خالد الحمد لولاية العهد

إعلان

إعلان

"علاقة صداقة".. الداخلية تكشف سر تغيب "فتاة الدقهلية"
تغطية.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند
مصر تعلق على مقترح صفقة وقف إطلاق النار في غزة