مقاطعة خامسة بولاية بافاريا الألمانية تعلن حالة الكوارث بسبب استمرار ارتفاع منسوب الأنهار

ألمانيا- (د ب أ)

أعلنت مقاطعة خامسة بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا، اليوم السبت، حالة الكوارث بسبب خطر الفيضانات.

وقال البرت جورتنر مدير دائرة بفافنهوفن آن دير إيلم إن هذه الخطوة ضرورية: "بسبب استمرار ارتفاع منسوب الأنهار ولاسيما نهر بار، ولكي نتمكن من تنسيق وإدارة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة".

وسبق هذه المنطقة، إعلان حالة الكوارث في أربع مناطق أخرى هي جونتسبورج وأوجسبورج وايشاخ- فريدبرج ونوي- أولم.

وبحسب المعلومات، بلغ منسوب المياه في نهر إيلم 01 ,1 متر، وفي نهر الدانوب بمنطقة فوبورج 07 ,5 متر، وفي نهر بار في منطقة مانشينج 27 ,1 متر.

وأفادت هذه المعلومات بوقوع أضرار في المنطقة الجنوبية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة. وتواصل هيئة الأرصاد الجوية الألمانية التحذير من هطول أمطار غزيرة ومستمرة حتى غد الأحد.

وفي تطور لاحق، انهار حاجز وسد في مدينة اوجسبورج جنوبي ألمانيا اليوم، وذلك حسبما أعلن مكتب إدارة المقاطعة.

وطالب المكتب سكان بعض الأجزاء في شوارع معينة بمغادرة منازلهم.

وأعلن مكتب مقاطعة أوجسبورج عن الإعداد لعملية إخلاء في منطقة ديدورف في أنهاوزن بسبب ارتفاع كميات المياه،، وقال المكتب إنه "لم يعد يكفي الانتقال إلى الطوابق العليا."

وتوجه رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر ووزير داخلية الولاية يوأخيم هيرمان إلى منطقة الفيضانات في منطقة شفابن بأوجسبورج حيث يعتزم السياسيان المنتميان إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الاطلاع على تطورات الوضع في ديدورف، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية البافارية.