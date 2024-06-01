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BBC

صواريخ حزب الله تدمر مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي

03:30 م السبت 01 يونيو 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أنه "دمر جزءًا من مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان الثقيلة".

وأضاف الحزب في بيان له السبت "استهدفنا صباح اليوم التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج الحدودي ودمرناها‏". ‏

وتابع: "مقاتلونا هاجموا بالصواريخ مبنى بداخله عدد من الجنود الإسرائيليين في بلدة نطوعة القريبة من حدود لبنان الجنوبية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات يوميًا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية، بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

حزب الله اللبناني ثكنة كريات شمونة نتنياهو لبنان إسرائيل الحرب في غزة
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